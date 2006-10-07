Varias ONGs simulan unas elecciones en las que participan inmigrantes
En un acto simbólico ante el Parlamento Andaluz para reivindicar el reconocimiento del derecho al sufragio.
FACUA.org
Andalucía-07/10/2006
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Plataforma Tod@s Iguales, Tod@s Ciudadan@s, formada por varias ONGs, reivindicó hoy en un «acto simbólico» ante el Parlamento Andaluz el reconocimiento del derecho al sufragio, simulando unos comicios en los que este colectivo podrá participar.
Esta iniciati