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Varias ONGs simulan unas elecciones en las que participan inmigrantes

En un acto simbólico ante el Parlamento Andaluz para reivindicar el reconocimiento del derecho al sufragio.

FACUA.org
Andalucía-07/10/2006
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La Plataforma Tod@s Iguales, Tod@s Ciudadan@s, formada por varias ONGs, reivindicó hoy en un «acto simbólico» ante el Parlamento Andaluz el reconocimiento del derecho al sufragio, simulando unos comicios en los que este colectivo podrá participar.

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