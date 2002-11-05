Vía Digital, sancionada con 18.000 euros por publicidad engañosa
La empresa ofrecía "un año gratis de los mejores canales", pero la oferta no sólo no era gratuita, sino que resultaba más cara que su Paquete Básico. FACUA lamenta la lentitud de las administraciones y la escasa cuantía de la sanción.
FACUA.org
España-05/11/2002
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La Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid ha impuesto una sanción de 18.030 euros a Vía Digital a raíz de una denuncia presentada por la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) por publicidad engañ