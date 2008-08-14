Viajes Ecuador, sancionada con 12.000 euros tras la denuncia de FACUA por publicidad engañosa
La multa del Gobierno vasco se suma a las impuestas por las autoridades de Islas Baleares y Madrid a otras cinco agencias de viajes y compañías aéreas.
FACUA.org
España-14/08/2008
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Viajes Ecuador, una de las agencias denunciadas por publicidad engañosa por FACUA-Consumidores en Acción en 2007, ha sido objeto de un expediente sancionador de 12.000 euros por parte de la Dirección de Consumo y Seguridad Industrial del Gobierno vasco. El motivo es que esta