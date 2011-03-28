Viajes Marsans sólo tiene dinero para pagar los gastos del proceso concursal
No podrá abonar las deudas contraídas con los 11.409 acreedores, entre los que se encuentran las entidades financieras y proveedores.
FACUA.org
España-28/03/2011
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Viajes Marsans sólo tiene dinero para cubrir los gastos generados por el proceso concursal y no podrá abonar las deudas contraídas con los 11.409 acreedores, entre los que se encuentran las entidades financieras y proveedores, según el escrito de modificación de