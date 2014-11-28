Víctimas del accidente de Spanair sientan hoy en el banquillo a Mapfre después de 6 años de espera
La compañía de seguros fue demandada por los familiares de treinta fallecidos y uno de los supervivientes del siniestro, quienes reclaman 43 millones de euros tras considerar insuficiente la cuantía resultante de aplicar los baremos establecidos para este tipo de compensaciones.
Europa Press
España-28/11/2014
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El Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid celebra este viernes 28 de noviembre el juicio por la reclamación de indemnizaciones a las víctimas del accidente de Spanair, ocurrido en agosto de 2008.
Se trata de la demanda presentada contra Mapfre por las familias de