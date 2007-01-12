Vodafone anula una factura de 4.000 euros a un socio de FACUA por asesorarle incorrectamente sobre su acceso a Internet
Le recomendaron que contratase una tarifa plana para utilizarla durante sus vacaciones en Francia cuando en realidad su precio sólo es aplicable dentro del territorio nacional.
FACUA.org
España-12/01/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha logrado que Vodafone anule una facturación de 3.928,22 euros a un usuario al que no informó correctamente de las condiciones de uno de sus servicios de acceso a Internet.
El sevillano M.R.Y., socio de FACUA, acudió el pasado verano a una