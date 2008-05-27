Nuestras accionesTras la reclamación de FACUA

Vodafone cancela más de 8.000 euros facturados a un italiano al que aseguraron que pagaría en su país el mismo precio que en España

Acudió a FACUA después de que le cortasen la línea y le amenazasen con un registro de morosos y los tribunales.

FACUA.org
España-27/05/2008
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Vodafone ha cancelado más de 8.000 euros que facturó el pasado verano a un socio de FACUA-Consumidores en Acción, un italiano afincado en las Islas Canarias, al que tanto el servicio de atención al cliente de compañía como uno de sus distribuidores asegur

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