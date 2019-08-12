Vodafone devuelve a un usuario 900 euros tras cobrarle durante 13 meses cuotas superiores a la contratada
FACUA tuvo que acudir a la Junta Arbitral de Cantabria para que obligara a la empresa a abonarle las cantidades cobradas indebidamente.
FACUA.org
Cantabria-12/08/2019
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Tras la actuación de FACUA-Consumidores en Acción, Vodafone ha devuelto 904,31 euros a un usuario al que estuvo cobrando durante trece meses cuotas superiores a la que realmente tenía contratada. La asociación llevó el caso a arbitraje y un laudo de la Jun