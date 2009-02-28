Vodafone exprimirá aún más a sus clientes subiendo tarifas hasta un 25% por minuto
FACUA acudirá a la Comisión Nacional de la Competencia si Movistar y Orange también anuncian incrementos de precios.
FACUA.org
España-28/02/2009
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción critica que dos años después de la gran subida aplicada el 1 de marzo de 2007 junto a Movistar y Orange, la compañía de telecomunicaciones Vodafone exprimirá aún más a sus clientes volviendo a aumentar el 14 de a