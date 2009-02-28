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Vodafone exprimirá aún más a sus clientes subiendo tarifas hasta un 25% por minuto

FACUA acudirá a la Comisión Nacional de la Competencia si Movistar y Orange también anuncian incrementos de precios.

FACUA.org
España-28/02/2009
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FACUA-Consumidores en Acción critica que dos años después de la gran subida aplicada el 1 de marzo de 2007 junto a Movistar y Orange, la compañía de telecomunicaciones Vodafone exprimirá aún más a sus clientes volviendo a aumentar el 14 de a

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