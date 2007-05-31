Vodafone imita a Movistar y lanza otra 'tarifa con trampa'
El bajo precio por minuto de las llamadas a móviles de la misma compañía es compensado con el desproporcionado importe de las conversaciones con clientes de otras operadoras.
FACUA.org
España-31/05/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) advierte que Vodafone ha imitado a Movistar lanzando otra tarifa con trampa con la que los usuarios pueden caer en el error de creer que ha aplicado importantes bajadas en sus precios.
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