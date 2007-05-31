Nuestras acciones¿Guerra de tarifas?

Vodafone imita a Movistar y lanza otra 'tarifa con trampa'

El bajo precio por minuto de las llamadas a móviles de la misma compañía es compensado con el desproporcionado importe de las conversaciones con clientes de otras operadoras.

FACUA.org
España-31/05/2007
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) advierte que Vodafone ha imitado a Movistar lanzando otra tarifa con trampa con la que los usuarios pueden caer en el error de creer que ha aplicado importantes bajadas en sus precios.

Si Telefónica Móviles

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos