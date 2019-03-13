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Vodafone indemniza con 1.000 euros a una socia de FACUA tras 'perderle' sus numeraciones telefónicas

La usuaria pidió durante meses el traslado de la línea de su casa a un nuevo domicilio pero un cúmulo de errores y desatenciones de la compañía provocó que le dieran de baja tanto el fijo como el móvil.

FACUA.org
Sevilla-13/03/2019
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Tras la reclamación de FACUA Sevilla, Vodafone ha tenido que indemnizar con 1.000 euros a una usuaria tras un cúmulo de errores y desatenciones que le provocaron la pérdida de sus líneas de teléfono fijo y móvil. Ante las «molestias y perjuicios»

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