Vodafone indemniza con 176 euros a una usuaria a la que le perdió un móvil que entregó para su arreglo
FACUA Almería reclamó que le reintegrara el importe que le había costado el teléfono o le diera uno nuevo. La compañía nunca encontró el terminal extraviado.
FACUA.org
Almería-22/01/2020
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Tras la actuación de FACUA Almería, Vodafone ha indemnizado con 176 euros a una usuaria a la que le perdió un teléfono móvil que entregó al servicio técnico de la compañía para su arreglo mientras aún se encontraba en garant&ia