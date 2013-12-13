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Vodafone repite como operador móvil peor valorado por sus clientes, según la #encuestamóvil 2013 de FACUA

La mitad de los usuarios que se dieron de alta por teléfono en una compañía de móvil nunca recibieron el contrato por escrito. El 50% de los encuestados con compromiso de permanencia niega que le informaran de la cuantía de la penalización vinculada.

FACUA.org
España-13/12/2013
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Vodafone repite este año como el operador móvil peor valorado por sus clientes. Es una de las conclusiones de la 7ª Encuesta a los usuarios sobre la calidad de las compañ&iacut

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