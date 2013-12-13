Vodafone repite como operador móvil peor valorado por sus clientes, según la #encuestamóvil 2013 de FACUA
La mitad de los usuarios que se dieron de alta por teléfono en una compañía de móvil nunca recibieron el contrato por escrito. El 50% de los encuestados con compromiso de permanencia niega que le informaran de la cuantía de la penalización vinculada.
FACUA.org
España-13/12/2013
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El 42% de los usuarios afirma haber presentado una reclamación al servicio de atención al cliente de su compañía en los últimos seis meses.
Vodafone repite este año como el operador móvil peor valorado por sus clientes. Es una de las conclusiones de la 7ª Encuesta a los usuarios sobre la calidad de las compañ&iacut