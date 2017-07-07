Volkswagen llama a revisión a casi 800.000 vehículos en todo el mundo por un problema en los frenos
Advierte de que se debe actualizar un software en los sistemas de control de frenado (ABS/ESP) instalado para que éste sea completamente fiable. Solamente en Alemania están afectadas unas 385.000 unidades.
FACUA.org / Agencias
Internacional-07/07/2017
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El grupo automovilístico alemán Volkswagen ha informado de que va a llamar a revisión a 766.000 vehículos en todo el mundo después de haber detectado en ellos un problema en el sistema de frenado.
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