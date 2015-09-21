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Volkswagen trucó sus coches para saltarse los límites de emisiones contaminantes

El fabricante de vehículos podría enfrentar hasta 18.000 millones de dólares en multas por este fraude, que en EEUU afecta a alrededor de 482.000 coches.

FACUA.org / Europa Press
Internacional-21/09/2015
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Volkswagen, uno de los mayores constructores de automóviles del mundo, reconoció este domingo haber engañado a la Agencia de Protección Ambiental de EEUU al instalar en alrededor de 482.000 vehículos de diferentes modelos diesel un programa informático qu

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