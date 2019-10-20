Vox inició su ataque a FACUA el día que venció el plazo para devolver los 2,5 millones que logró Serrano
El 22 de julio, el partido de ultraderecha registró en el Parlamento de Andalucía un escrito para lanzar el bulo de que la organización había cometido irregularidades y tenía que reintegrar subvenciones.
FACUA.org
España-20/10/2019
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El 22 de julio. Ese fue el día que el grupo parlamentario registró en escrito dirigido a la Mesa del Parlamento de Andalucía en el que solicitaba la documentación justificativa sobre las subvenciones recibidas por FACUA, «incluida la relacionada con expedientes de