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Wanadoo, sancionada con 7.700 euros por una campaña publicitaria engañosa denunciada por FACUA

El proveedor de acceso a Internet hacía creer a los usuarios que el precio de su tarifa plana era la mitad del real.

FACUA.org
España-10/01/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha logrado que la Comunidad de Madrid imponga una sanción de 7.700 euros a Wanadoo por una campaña publicitaria engañosa desarrollada en junio de 2003 en la que presentaba una tarifa plana de 24 horas por 10,90 eur

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