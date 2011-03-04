Yoigo, primera compañía multada por quedarse con el saldo de los usuarios de prepago que no realizan recargas
Movistar, Vodafone y Orange fueron denunciadas por FACUA por los mismos motivos. En breve podrían resolverse más expedientes sancionadores.
FACUA.org
España-04/03/2011
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
A raíz de las denuncias presentadas por FACUA-Consumidores en Acción contra las principales compañías de móvil, la Comunidad de Madrid ha impuesto una multa de 9.200 euros a Yoigo por quedarse con el saldo de los usuarios de prepago que no realizan recargas en u