Zoido anuló la financiación de una campaña de FACUA de ayuda a inmigrantes tras un montaje de Ausbanc
Pese a que había sido incluida en los presupuestos municipales, el Área de Beltrán Pérez inventó que se habían visto obligados a eliminar la ayuda. Ese año, Gregorio Serrano subvencionó al negocio de Pineda.
FACUA.org
Sevilla-20/04/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Miembros del entramado de Pineda en Sevilla sustrajeron una caja con folletos, los tiraron al suelo y les hicieron una foto para inventar que toda la tirada había acabado en un descampado.
El Gobierno municipal del actual ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, anuló la financiación de una campaña de FACUA Sevilla para ayudar a los inmigrantes tras una denuncia de Luis Pineda en la que inventó que la asociación