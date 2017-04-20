Nuestras accionesPresentó una denuncia en el Ayuntamiento acusándola de defraudar el dinero

Zoido anuló la financiación de una campaña de FACUA de ayuda a inmigrantes tras un montaje de Ausbanc

Pese a que había sido incluida en los presupuestos municipales, el Área de Beltrán Pérez inventó que se habían visto obligados a eliminar la ayuda. Ese año, Gregorio Serrano subvencionó al negocio de Pineda.

FACUA.org
Sevilla-20/04/2017
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El Gobierno municipal del actual ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, anuló la financiación de una campaña de FACUA Sevilla para ayudar a los inmigrantes tras una denuncia de Luis Pineda en la que inventó que la asociación

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