#198 / Febrero 2020Ver números anteriores
El negocio del miedo: mascarillas contra el coronavirus
En este número
La satisfacción, orgullo y honor de haber sido presidente de FACUA|Lo que esconden los escaparates|FACUA, en acción|Coronavirus de Wuhan (y la fantabulosa emancipación del Mobile World Congress)|Marta Peirano: «Si renuncias a la privacidad estás renunciando a tu derecho a la libertad de expresión»|017…con licencia para llamar|El papel de los movimientos y organizaciones sociales|Ausbanc, Ucauce, Adicae y el karma|Crónica Consumerista|Seis preguntas clave para el autoconsumo solar|El negocio del miedo: mascarillas contra el coronavirus
Institucional
La satisfacción, orgullo y honor de haber sido presidente de FACUA
Termina un periodo de mi vida política en el que dejo la dirección de FACUA, y lo hago con la tranquilidad de saber que la organización seguirá siendo dirigida por un maravilloso equipo.
Por Paco Sánchez Legrán
Salud y alimentación
Lo que esconden los escaparates
El sector textil es el responsable de la contaminación del 20% de las aguas mundiales y del 10% de las emisiones globales de carbono.
Por Ricardo Gamaza
Institucional
FACUA, en acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante el mes de febrero.
Telecos y privacidad
Coronavirus de Wuhan (y la fantabulosa emancipación del Mobile World Congress)
De vez en cuando, hay palabras en inglés que sorprenden por su precisión y por su equilibrio semántico. Hasta el punto de que es difícil imaginarlas en castellano.
Por Miguel Ángel Uriondo
Telecos y privacidad
Marta Peirano: «Si renuncias a la privacidad estás renunciando a tu derecho a la libertad de expresión»
La periodista especializada en tecnología explica cómo los sistemas operativos y aplicaciones copian el diseño de las tragaperras para mantenernos conectados y robar nuestros datos, entre otras cuestiones.
Por Ángeles Castellano
Telecos y privacidad
017…con licencia para llamar
El Incibe ha creado este teléfono para responder a todas las dudas que puedan tener los usuarios sobre ciberseguridad, privacidad, confianza digital y uso seguro y responsable de internet.
Por Jesús Acevedo
Institucional
El papel de los movimientos y organizaciones sociales
¿Deben ser distintos el papel y el nivel de respuesta de FACUA dependiendo del gobierno que adopte las medidas con incidencia en los derechos de los consumidores?
Por Olga Ruiz
Banca y seguros
Ausbanc, Ucauce, Adicae y el karma
Tras más de una veintena de condenas por abusos laborales, la UDEF acusa ahora a Adicae de inflar sus cifras de socios para obtener cientos de miles de euros en subvenciones "de forma fraudulenta".
Por Rubén Sánchez
Institucional
Crónica Consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante el mes de febrero.
Salud y alimentación
Seis preguntas clave para el autoconsumo solar
La utilización de energía solar puede suponer una reducción de la factura eléctrica de en torno al 50%.
Por Ricardo Gamaza
Compras y publicidad
El negocio del miedo: mascarillas contra el coronavirus
De no llegar a 4 euros hace días a venderse por 1.000. Detrás de la histeria colectiva siempre hay alguien que saca partido aprovechándose del terror de los consumidores.
Por Lydia López
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