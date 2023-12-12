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#199 / Abril 2020
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En este número

«Y como me entere yo que sales, que voy a por ti»|El virus de la insolidaridad que infecta a Europa|La revolución circular|Nunca frenaremos la pandemia si no hay agua en nuestros grifos|Cayetano Pleguezuelos: «En Holanda los fondos a la investigación se ven como inversión, no subvención»|FACUA, en acción|Zoonosis, virus y ecología|Crónica Consumerista|El niño del ukelele y el apoyo a los profesionales locales|La formación consumerista es fundamental para el buen funcionamiento de FACUA|Gracias por cuidarnos
Telecos y privacidad

«Y como me entere yo que sales, que voy a por ti»

Tras la campaña de MásMóvil con la que Resines nos machaca a todas horas se esconde una argucia que expone a trabajadores y usuarios al riesgo de propagación del Covid-19. Y no es la única compañía que lo hace.

Por Rubén Sánchez
Salud y alimentación

El virus de la insolidaridad que infecta a Europa

La Unión Europea se ha cimentado sobre los principios y reglas del mercado y el capital, dejando en segundo plano valores sociales y solidarios.

Por Olga Ruiz
Banca y seguros

La revolución circular

La crisis del coronavirus supone una oportunidad para iniciar los pasos hacia el cambio del sistema de producción actual.

Por Ricardo Gamaza
Salud y alimentación

Nunca frenaremos la pandemia si no hay agua en nuestros grifos

Los operadores públicos del agua hemos lanzado la campaña #SanaySegura, para concienciar de que el agua de grifo está libre de cualquier elemento perjudicial para la salud.

Por Luis Babiano
Salud y alimentación

Cayetano Pleguezuelos: «En Holanda los fondos a la investigación se ven como inversión, no subvención»

Este biotecnólogo cordobés acaba de descubrir que una cepa de la bacteria E. coli podría contribuir al desarrollo del cáncer de colon.

Por Lydia López
Institucional

FACUA, en acción

Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante el mes de marzo.

Salud y alimentación

Zoonosis, virus y ecología

La estrecha relación entre el ser humano y los animales no está exenta de riesgos, como la posibilidad de que enfermedades que portan los segundos puedan terminar afectando a los primeros.

Por Ricardo Gamaza
Institucional

Crónica Consumerista

Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante el mes de marzo.

Ocio y cultura

El niño del ukelele y el apoyo a los profesionales locales

Es el momento de apoyar a los artistas locales, a los creadores de contenido sin cuyo ingenio el confinamiento sería mucho más duro.

Por Jesús Acevedo
Institucional

La formación consumerista es fundamental para el buen funcionamiento de FACUA

La Escuela de Formación Consumerista de la Fundación FACUA realizó 63 actividades formativas durante 2019 que alcanzó las 1.038 horas lectivas.

Por Paco Sánchez Legrán

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