#199 / Abril 2020Ver números anteriores
Gracias por cuidarnos
En este número
«Y como me entere yo que sales, que voy a por ti»|El virus de la insolidaridad que infecta a Europa|La revolución circular|Nunca frenaremos la pandemia si no hay agua en nuestros grifos|Cayetano Pleguezuelos: «En Holanda los fondos a la investigación se ven como inversión, no subvención»|FACUA, en acción|Zoonosis, virus y ecología|Crónica Consumerista|El niño del ukelele y el apoyo a los profesionales locales|La formación consumerista es fundamental para el buen funcionamiento de FACUA|Gracias por cuidarnos
Telecos y privacidad
«Y como me entere yo que sales, que voy a por ti»
Tras la campaña de MásMóvil con la que Resines nos machaca a todas horas se esconde una argucia que expone a trabajadores y usuarios al riesgo de propagación del Covid-19. Y no es la única compañía que lo hace.
Por Rubén Sánchez
Salud y alimentación
El virus de la insolidaridad que infecta a Europa
La Unión Europea se ha cimentado sobre los principios y reglas del mercado y el capital, dejando en segundo plano valores sociales y solidarios.
Por Olga Ruiz
Banca y seguros
La revolución circular
La crisis del coronavirus supone una oportunidad para iniciar los pasos hacia el cambio del sistema de producción actual.
Por Ricardo Gamaza
Salud y alimentación
Nunca frenaremos la pandemia si no hay agua en nuestros grifos
Los operadores públicos del agua hemos lanzado la campaña #SanaySegura, para concienciar de que el agua de grifo está libre de cualquier elemento perjudicial para la salud.
Por Luis Babiano
Salud y alimentación
Cayetano Pleguezuelos: «En Holanda los fondos a la investigación se ven como inversión, no subvención»
Este biotecnólogo cordobés acaba de descubrir que una cepa de la bacteria E. coli podría contribuir al desarrollo del cáncer de colon.
Por Lydia López
Institucional
FACUA, en acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante el mes de marzo.
Salud y alimentación
Zoonosis, virus y ecología
La estrecha relación entre el ser humano y los animales no está exenta de riesgos, como la posibilidad de que enfermedades que portan los segundos puedan terminar afectando a los primeros.
Por Ricardo Gamaza
Institucional
Crónica Consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante el mes de marzo.
Ocio y cultura
El niño del ukelele y el apoyo a los profesionales locales
Es el momento de apoyar a los artistas locales, a los creadores de contenido sin cuyo ingenio el confinamiento sería mucho más duro.
Por Jesús Acevedo
Institucional
La formación consumerista es fundamental para el buen funcionamiento de FACUA
La Escuela de Formación Consumerista de la Fundación FACUA realizó 63 actividades formativas durante 2019 que alcanzó las 1.038 horas lectivas.
Por Paco Sánchez Legrán
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