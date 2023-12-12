#204 / Abril 2021Ver números anteriores
Tarifazo histórico
En este número
¿Economía o medio ambiente?|Yolanda Domínguez: «El lenguaje visual es arcaico, reproduce los mismos estereotipos que hace 500 años»|El nuevo programa de la Fundación FACUA para la cooperación internacional|Laudos arbitrales y problemas judiciales|Crónica consumerista|El escándalo de las fusiones bancarias o una historia de abusos anunciados|Las renovables pueden dañar seriamente a la biodiversidad|FACUA, en Acción|Listas de morosos y empresas gestoras de cobros: La pesadilla del consumidor|Tarifazo histórico
Salud y alimentación
¿Economía o medio ambiente?
Pese a afrontar una pandemia que tiene mucho que ver con la falta de respeto ambiental, en España sigue primando el interés por salvar la economía antes que proteger el medio ambiente.
Por Ricardo Gamaza
Compras y publicidad
Yolanda Domínguez: «El lenguaje visual es arcaico, reproduce los mismos estereotipos que hace 500 años»
La artista y activista experta en género trabaja para desenmascarar el machismo normalizado en nuestra vida y dedica su último libro, 'Maldito estereotipo' a proponer una nueva "dieta de imágenes" liberadora.
Por Ángeles Castellano
Institucional
El nuevo programa de la Fundación FACUA para la cooperación internacional
Desde la Fundación seguiremos apoyando el fomento de la sostenibilidad social y económica de las organizaciones de consumidores en América Latina y el Caribe.
Por Paco Sánchez Legrán
Compras y publicidad
Laudos arbitrales y problemas judiciales
El arbitraje se originó para dotar a los consumidores de un procedimiento eficaz y alternativo al judicial, pero no está exento de obstáculos.
Por Alejandro García
Institucional
Crónica consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de marzo y abril.
Banca y seguros
El escándalo de las fusiones bancarias o una historia de abusos anunciados
La reducción del número de entidades bancarias en competencia y la ausencia de una banca pública generarán importantes daños y desequilibrios en la protección de los intereses de los usuarios.
Por Olga Ruiz
Salud y alimentación
Las renovables pueden dañar seriamente a la biodiversidad
Las instalaciones podrían ser una amenaza si no se planifican teniendo en cuenta criterios de impacto medioambiental en las especies.
Por Ricardo Gamaza
Institucional
FACUA, en Acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante los meses de marzo y abril.
Telecos y privacidad
Listas de morosos y empresas gestoras de cobros: La pesadilla del consumidor
¿Qué ocurre con la protección de los datos personales de un usuario cuando es incluido en una lista de solvencia patrimonial?
Por Miguel Ángel Serrano
Vivienda y suministros
Tarifazo histórico
El Gobierno sigue sin cumplir la mayor parte de los compromisos que asumió al inicio de legislatura para reducir la factura de la luz.
Por Rubén Sánchez
Nuestro equipo
Director
Rubén Sánchez García
Secretaría
María José Jiménez González
Equipo de redacción
Lydia López Fernández Nacho Tudela Camacho David Ávila Gómez
Consejo editorial
Paco Sánchez Legrán Olga Ruiz Legido Rubén Sánchez García