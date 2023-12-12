#208 / Diciembre 2021Ver números anteriores
El Gobierno incumple su promesa con la luz
En este número
¿Cómo podemos proteger a los afectados por los cárteles empresariales?|FACUA, 40 años al servicio de los consumidores|Lo que esconden las ‘E’|Educación para el consumo: una asignatura pendiente|FACUA, en Acción|La Fundación FACUA amplía su actividad de cooperación internacional en América Latina|Pablo R. Coca (Occimorons): «Faltan 7.200 psicólogos en nuestra sanidad pública»|Abuso del Real Decreto-Ley: últimas reformas de la legislación de consumo|Nuestros socios triunfan|La intervención de los consumidores en la cadena alimentaria|Crónica Consumerista|El Gobierno incumple su promesa con la luz
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¿Cómo podemos proteger a los afectados por los cárteles empresariales?
Es imprescindible que se lleven a cabo modificaciones legislativas que aseguren la restitución de los daños soportados por los damnificados.
Por Alejandro García
Institucional
FACUA, 40 años al servicio de los consumidores
A finales de la década de los 70 el movimiento vecinal español impulsó la defensa de los consumidores, que cobró protagonismo, principalmente, tras la intoxicación masiva por aceite de colza.
Por Olga Ruiz
Salud y alimentación
Lo que esconden las ‘E’
Aditivos conservantes, que potencian el sabor o dan un color más apetitoso a muchos alimentos a cambio de dañar nuestra salud y que se han convertido en algunos casos en el "nuevo colesterol".
Por Ricardo Gamaza
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Educación para el consumo: una asignatura pendiente
Formar usuarios responsables y conocedores de las consecuencias de sus actos se erige hoy en una de las metas de la educación. Se debe aprender a consumir con prudencia y responsabilidad y a ser exigente.
Por Almudena Álvarez
Institucional
FACUA, en Acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante los meses de noviembre y diciembre.
Institucional
La Fundación FACUA amplía su actividad de cooperación internacional en América Latina
Continuando la experiencia desarrollada por FACUA desde 1996, la fundación asumió desde 2010 el compromiso de continuar la importante labor de cooperación en dicho continente.
Por Paco Sánchez Legrán
Salud y alimentación
Pablo R. Coca (Occimorons): «Faltan 7.200 psicólogos en nuestra sanidad pública»
Psicólogo que va al psicólogo, el autor de 'Esas cosas que nos pesan' reivindica en su primera novela gráfica que el acceso a la salud mental no debería ser un privilegio, sino un derecho.
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Abuso del Real Decreto-Ley: últimas reformas de la legislación de consumo
El Gobierno debe limitar el uso de los "decretazos" para modificar cuestiones relacionadas con los consumidores. En 2021, ha modificado la ley de defensa de los consumidores hasta tres veces con esta vía.
Por Miguel Ángel Serrano
Institucional
Nuestros socios triunfan
Así han sido algunos de los casos que hemos resuelto en defensa de nuestros socios en los meses de noviembre y diciembre.
Salud y alimentación
La intervención de los consumidores en la cadena alimentaria
Resulta imprescindible dotar a los usuarios de mecanismos que permitan la corrección de los desequilibrios que afectan a la cadena alimentaria.
Por Jesús Benítez
Institucional
Crónica Consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de noviembre y diciembre.
Vivienda y suministros
El Gobierno incumple su promesa con la luz
La factura eléctrica del usuario medio con la tarifa semirregulada PVPC ha subido en 2021 más de un 20% con respecto al último año que gobernó Mariano Rajoy, 2018.
Por Rubén Sánchez
Nuestro equipo
Director
Rubén Sánchez García
Secretaría
María José Jiménez González
Equipo de redacción
Lydia López Fernández Nacho Tudela Camacho David Ávila Gómez
Consejo editorial
Paco Sánchez Legrán Olga Ruiz Legido Rubén Sánchez García