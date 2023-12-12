#213 / Noviembre 2022Ver números anteriores
Hay que regular la publi de criptoactivos en el deporte
En este número
Autostop en tacones|Paqui Maqueda: «Hay un franquismo sociológico impregnado en la raíz de este Estado»|FACUA, en Acción|La nueva traba de las inmobiliarias: depositar dinero para que trasladen tu oferta al vendedor|Las actualizaciones de seguridad de los ‘smartphones’ como una forma sutil de obsolescencia programada|Nuestros socios triunfan|Luis Melgar: «El tesoro de Tutankamón no es más que una muestra mínima de la opulencia de los faraones»|Crónica Consumerista|El autoconsumo: Intercambio de roles en el mercado energético|Hay que regular la publi de criptoactivos en el deporte
Compras y publicidad
Autostop en tacones
La reacción de Enerplus a la denuncia de FACUA por publicidad sexista ha sido anunciar otra denuncia contra la asociación.
Por Rubén Sánchez
Salud y alimentación
Paqui Maqueda: «Hay un franquismo sociológico impregnado en la raíz de este Estado»
La trabajadora social cuenta su experiencia en el movimiento memorialista andaluz, el polémico episodio de la exhumación del general franquista Queipo de Llano y qué pueden aportar los ciudadanos en esta causa.
Por Imanol Beristain
Institucional
FACUA, en Acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante los meses de septiembre y octubre.
Vivienda y suministros
La nueva traba de las inmobiliarias: depositar dinero para que trasladen tu oferta al vendedor
Esta práctica comercial contraria a los usos tradicionales del mercado suscita toda una serie de dudas y reflexiones.
Por Miguel Ángel Serrano
Telecos y privacidad
Las actualizaciones de seguridad de los ‘smartphones’ como una forma sutil de obsolescencia programada
Los consumidores se ven obligados, en muchos casos, a adquirir otro teléfono móvil ante el riesgo de que pudiese quedar expuesta su privacidad.
Por Alejandro García
Institucional
Nuestros socios triunfan
Así han sido algunos de los casos que hemos resuelto en defensa de nuestros socios en los meses de septiembre y octubre.
Compras y publicidad
Luis Melgar: «El tesoro de Tutankamón no es más que una muestra mínima de la opulencia de los faraones»
El diplomático de la delegación de la Unión Europea en Pekín profundiza en su novela 'La conjura del Valle de los Reyes' en los misterios que giran en torno al descubrimiento de la tumba del faraón niño.
Por David Ávila
Institucional
Crónica Consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de septiembre y octubre.
Vivienda y suministros
El autoconsumo: Intercambio de roles en el mercado energético
El consumidor puede producir su propia energía y volcar los excedentes a la red eléctrica obteniendo una compensación económica por parte de la comercializadora.
Por Gabriela Camayd
Telecos y privacidad
Hay que regular la publi de criptoactivos en el deporte
Se trata de productos de alto riesgo que carecen de una regulación garantista para el consumidor.
Por Olga Ruiz
Nuestro equipo
Director
Rubén Sánchez García
Secretaría
María José Jiménez González
Equipo de redacción
Lydia López Fernández Nacho Tudela Camacho David Ávila Gómez
Consejo editorial
Paco Sánchez Legrán Olga Ruiz Legido Rubén Sánchez García