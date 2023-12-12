#214 / Diciembre 2022Ver números anteriores
La factura más cara de la historia
En este número
La resolución de litigios ‘online’: una herramienta desconocida|¿Pueden los transportistas entregar mi paquete a un vecino?|Matu Santamaría: «La forma más efectiva de conseguir resultados es dejar un poco la pantalla»|Nuestros socios triunfan|‘Greenwashing’: el blanqueo que lava más verde|FACUA, en Acción|Soledad Castillero: «Hay mujeres esenciales en la historia andaluza que siguen siendo desconocidas»|Crónica Consumerista|FACUA: un compromiso ético con los consumidores|La factura más cara de la historia
Compras y publicidad
La resolución de litigios ‘online’: una herramienta desconocida
Los consumidores pueden encontrarse graves problemas a la hora de hacer valer sus derechos debido a que cada vez más se interactúa con empresas localizadas fuera del territorio nacional.
Por Miguel Ángel Serrano
Compras y publicidad
¿Pueden los transportistas entregar mi paquete a un vecino?
La AEPD ha sancionado recientemente a UPS tras la denuncia de un usuario de que el repartidor dejó a una vecina el producto que había comprado al no encontrarse en casa.
Por Gabriela Camayd
Salud y alimentación
Matu Santamaría: «La forma más efectiva de conseguir resultados es dejar un poco la pantalla»
El afamado ilustrador cuenta sus orígenes en el mundo del arte, su inquietud por la salud mental y su compromiso con distintas causas sociales.
Por Imanol Beristain
Institucional
Nuestros socios triunfan
Así han sido algunos de los casos que hemos resuelto en defensa de nuestros socios en los meses de noviembre y diciembre.
Salud y alimentación
‘Greenwashing’: el blanqueo que lava más verde
En los últimos tiempos observamos campañas publicitarias donde las empresas se jactan de ser ecológicas, a la vez que guardan silencio sobre el origen del producto.
Por Alejandro García
Institucional
FACUA, en Acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante los meses de noviembre y diciembre.
Salud y alimentación
Soledad Castillero: «Hay mujeres esenciales en la historia andaluza que siguen siendo desconocidas»
La antropóloga cordobesa habla de feminismo, del papel de la mujer en la agricultura y de los estereotipos y clichés que aún perviven en la sociedad en su libro 'Las Sin Tierra. El mito de la musa andaluza'.
Por David Ávila
Institucional
Crónica Consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de noviembre y diciembre.
Institucional
FACUA: un compromiso ético con los consumidores
Todos tenemos el deber moral de luchar contra los abusos, el fraude, la desigualdad y la pobreza, así como de comprometernos, participar y exigir gobiernos que defiendan a los más vulnerables.
Por Olga Ruiz
Vivienda y suministros
La factura más cara de la historia
El usuario medio pagará en 2022 un 38% más que el año anterior por sus recibos de la luz. Las medidas del Gobierno siguen siendo insuficientes.
Por Rubén Sánchez
Nuestro equipo
Director
Rubén Sánchez García
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Equipo de redacción
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