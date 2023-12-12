#215 / Febrero 2023Ver números anteriores
El supermercado barato del otro lado del multiverso
En este número
Salarios, beneficios y recursos públicos|Daniel Bernabé: «A escribir uno no vino a hacer amigos y menos entre la gente de dinero»|¿Tenemos herramientas suficientes para defendernos de los abusos?|FACUA, en acción|Crisis energética: ¿Cuáles son las medidas que ha introducido el Gobierno?|La chapuza de los trenes de Cantabria y Asturias|Crónica Consumerista|Esther López Barceló: «El silencio es uno de los elementos más nocivos para el ser humano y los traumas»|La publicidad de alimentos y bebidas dirigida al público infantil y juvenil|El supermercado barato del otro lado del multiverso
Compras y publicidad
Salarios, beneficios y recursos públicos
La crisis de precios provocada por la guerra en Ucrania ha abierto una disputa entre precios, beneficios empresariales, salarios y recursos públicos, saldándose según la correlación de fuerzas de la sociedad.
Por Unai Sordo
Institucional
Daniel Bernabé: «A escribir uno no vino a hacer amigos y menos entre la gente de dinero»
El escritor y periodista madrileño presenta su novela 'Todo empieza en septiembre' y habla sobre precariedad laboral y escalada de precios, analiza el tablero político actual y la amenaza de la extrema derecha.
Por David Ávila
Compras y publicidad
¿Tenemos herramientas suficientes para defendernos de los abusos?
Los consumidores disponemos de una serie de derechos reconocidos que las empresas han de respetar. Sin embargo, en muchos casos no son más que papel mojado si no tenemos forma de exigir su cumplimiento.
Por Alejandro García
Institucional
FACUA, en acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante los meses de enero y febrero.
Vivienda y suministros
Crisis energética: ¿Cuáles son las medidas que ha introducido el Gobierno?
El Ejecutivo ha elaborado diferentes medidas para paliar la problemática de los precios de la energía, pero aún es necesario seguir trabajando para una mayor protección de los usuarios más vulnerables.
Por Gabriela Camayd
Motor y viajes
La chapuza de los trenes de Cantabria y Asturias
Lo acontecido en las últimas semanas con la proyección de nuevos trenes de Cercanías para el norte de España es digno de una película de Berlanga.
Por Miguel Ángel Serrano
Institucional
Crónica Consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de enero y febrero.
Salud y alimentación
Esther López Barceló: «El silencio es uno de los elementos más nocivos para el ser humano y los traumas»
La escritora y ex-diputada nos explica entusiasmada varios fenómenos políticos desde un marcado enfoque de clase y género, con su célebre nueva obra "Cuando ya no quede nadie" como telón de fondo.
Por Imanol Beristain
Compras y publicidad
La publicidad de alimentos y bebidas dirigida al público infantil y juvenil
Resulta imprescindible el desarrollo de un marco normativo y restrictivo, que actúe sobre la promoción de alimentos no saludables para así prevenir los altos índices de obesidad y sobrepeso en los menores.
Por Olga Ruiz
Compras y publicidad
El supermercado barato del otro lado del multiverso
Los ministros socialistas han decidido su relato y no están dispuestos a permitir que la cruda realidad se lo desbarate. En España hay mucha competencia, ya podemos comprar más barato y todo dios cumple la ley.
Por Rubén Sánchez
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