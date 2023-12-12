#218 / Octubre 2023Ver números anteriores
Luchemos contra el spam telefónico
En este número
La Cooperación Internacional en FACUA y su Fundación: 1996-2023|FACUA te asesora con… el spam telefónico|Juan Manuel Estudillo ‘Pishón’: «El hip hop debería formar parte de las escuelas e institutos»|La independencia de las organizaciones de consumidores es esencial para la defensa de nuestros derechos|La asistencia jurídica gratuita: un derecho fundamental para los consumidores vulnerables|Crónica Consumerista|Tamara Pazos: «Las redes sociales han escapado hasta hoy de la regulación sobre el consumo de alcohol»|FACUA, en acción|Ponerse en forma después del verano. ¿Realmente necesitamos suplementos alimenticios?|Nuestros socios triunfan|Luchemos contra el spam telefónico
Institucional
La Cooperación Internacional en FACUA y su Fundación: 1996-2023
El programa de cooperación internacional en América Latina y el Caribe, las publicaciones sobre derechos de los consumidores, y la organización de formaciones, foros y eventos marcan la iniciativa global.
Por Paco Sánchez Legrán
Telecos y privacidad
FACUA te asesora con… el spam telefónico
Desde finales del pasado mes de junio, la realización de llamadas comerciales no consentidas expresamente por el usuario están prohibidas.
Ocio y cultura
Juan Manuel Estudillo ‘Pishón’: «El hip hop debería formar parte de las escuelas e institutos»
El periodista gaditano nos cuenta sus comienzos en el rap, sus últimos trabajos musicales y la necesidad de que la juventud se implique en iniciativas culturales.
Por Imanol Beristain
Institucional
La independencia de las organizaciones de consumidores es esencial para la defensa de nuestros derechos
Constituye una clave para ser contraparte en las relaciones de consumo y para que su función de contrapoder y representación colectiva de los consumidores sirva para equilibrar relaciones que son desiguales.
Por Olga Ruiz
Compras y publicidad
La asistencia jurídica gratuita: un derecho fundamental para los consumidores vulnerables
La Constitución Española establece el acceso a la justicia como un derecho fundamental, asegurando la gratuidad de este servicio para aquellos que no cuenten con los recursos necesarios para litigar.
Por Gabriela Camayd
Institucional
Crónica Consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los últimos meses.
Telecos y privacidad
Tamara Pazos: «Las redes sociales han escapado hasta hoy de la regulación sobre el consumo de alcohol»
La bióloga y divulgadora científica gallega ha publicado este año 'Este libro te hará vivir más', una guía con pequeños cambios para ajustar la rutina y tomar decisiones adecuadas en relación con nuestra salud.
Por Juan Carlos Romero
Institucional
FACUA, en acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante los últimos meses.
Salud y alimentación
Ponerse en forma después del verano. ¿Realmente necesitamos suplementos alimenticios?
El consumo de productos asociados a la actividad deportiva o el 'fitness' se encuentra cada vez más generalizado, y es más fácil adquirirlos.
Por Miguel Ángel Serrano
Institucional
Nuestros socios triunfan
Así han sido algunos de los casos que hemos resuelto en defensa de nuestros socios en los últimos meses.
Telecos y privacidad
Luchemos contra el spam telefónico
El altísimo índice de incumplimientos de la prohibición de las llamadas comerciales no autorizadas debe llevarnos a los consumidores a tomarnos en serio que solo con denuncias podremos ponerles freno.
Por Rubén Sánchez
Nuestro equipo
Director
Rubén Sánchez García
Secretaría
María José Jiménez González
Equipo de redacción
Lydia López Fernández Nacho Tudela Camacho David Ávila Gómez
Consejo editorial
Paco Sánchez Legrán Olga Ruiz Legido Rubén Sánchez García