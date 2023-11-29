#219 / Noviembre 2023Ver números anteriores
¿El fin del cobro por el equipaje de mano?
En este número
Compras con propósito: Una elección consciente más allá del consumo|Crónica Consumerista|Miguel Ángel Olivares: “El impacto social a través del cine me parece un espejo maravilloso”|Nuestros socios triunfan|El consumismo: una forma de explotación|FACUA, en Acción|Rubén Fuentes ‘Rubenina’: «Con sarcasmo e ironía puedes dar mensajes más contundentes y elegantes»|FACUA te asesora sobre… los gastos de formalización de hipoteca|La movilidad sostenible y los vehículos eléctricos|La OCU lleva una década cobrando comisiones de energéticas|¿El fin del cobro por el equipaje de mano?
Compras y publicidad
Compras con propósito: Una elección consciente más allá del consumo
Estas compras no sólo buscan satisfacer una necesidad inmediata del consumidor, sino también aportar un valor añadido a la sociedad y al medio ambiente.
Por Gabriela Camayd
Institucional
Crónica Consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los últimos meses.
Ocio y cultura
Miguel Ángel Olivares: “El impacto social a través del cine me parece un espejo maravilloso”
El actor, productor y director cordobés hace un repaso a su trayectoria profesional, habla sobre el éxito de sus cortometrajes 'Julia' y 'Cementerio de coches' y adelanta detalles de sus próximos proyectos.
Institucional
Nuestros socios triunfan
Así han sido algunos de los casos que hemos resuelto en defensa de nuestros socios en los últimos meses.
Compras y publicidad
El consumismo: una forma de explotación
Los consumidores sufrimos una dependencia casi paranoica de todo tipo de bienes, que sirven de estímulo externo para compensar nuestro déficit interno, y además buscamos en ellos un símbolo de posición social,
Por Paco Sánchez Legrán
Institucional
FACUA, en Acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante septiembre y octubre.
Ocio y cultura
Rubén Fuentes ‘Rubenina’: «Con sarcasmo e ironía puedes dar mensajes más contundentes y elegantes»
El ingenioso cantautor nos cuenta los orígenes de un proyecto musical que se gestó en tiempos de pandemia, además de la importancia del autotune en su obra y el contenido subyacente en sus letras.
Por Imanol Beristain
Vivienda y suministros
FACUA te asesora sobre… los gastos de formalización de hipoteca
Una sentencia del Supremo estableció que en las hipotecas firmadas con anterioridad a junio de 2019, los usuarios pueden reclamar la devolución de algunos de esos gastos que les impusieron en el contrato.
Motor y viajes
La movilidad sostenible y los vehículos eléctricos
El desarrollo de modelos de transportes sostenible es crucial para la sostenibilidad climática, pero también son necesarias medidas que garanticen la movilidad sostenible como un derecho.
Por Olga Ruiz
Vivienda y suministros
La OCU lleva una década cobrando comisiones de energéticas
Las asociaciones de consumidores no podemos ser comisionistas de empresas ni dedicarnos a publicitar sus ofertas con la excusa de que logramos negociar los mejores precios.
Por Rubén Sánchez
Motor y viajes
¿El fin del cobro por el equipaje de mano?
Desde FACUA llevamos años emprendiendo campañas de denuncia contra las aerolíneas que cobran un extra por subir maletas a la cabina. Ahora, la UE se ha pronunciado en favor de los consumidores.
Por Miguel Ángel Serrano
Nuestro equipo
Director
Rubén Sánchez García
Secretaría
María José Jiménez González
Equipo de redacción
Lydia López Fernández Nacho Tudela Camacho David Ávila Gómez
Consejo editorial
Paco Sánchez Legrán Olga Ruiz Legido Rubén Sánchez García