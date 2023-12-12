#229 / Septiembre 2025Ver números anteriores
Los fraudes inmobiliarios salen gratis
En este número
Óscar Puente: «Tenemos una liberalización un tanto tramposa en el sector ferroviario porque son tres compañías públicas»|¿Están las acciones colectivas en riesgo?|FACUA, en acción|Treinta años de cooperación internacional de FACUA y la Fundación FACUA|Nuestros socios triunfan|Rafael Luque: «Es probable que haya muchos planetas con propiedades similares a la Tierra fuera del sistema solar»|Crónica consumerista|FACUA te asesora sobre… eventos y espectáculos|Denunciar el genocidio contra el pueblo palestino es una obligación moral|Los fraudes inmobiliarios salen gratis
Motor y viajes
Óscar Puente: «Tenemos una liberalización un tanto tramposa en el sector ferroviario porque son tres compañías públicas»
Hablamos con el ministro de Transportes sobre la reacción de ciertas empresas ante políticas que perjudican sus intereses, la liberalización del sector ferroviario y los abusos de la aerolíneas.
Por Rubén Sánchez
Banca y seguros
¿Están las acciones colectivas en riesgo?
La Unión Europea lleva tiempo marcando un nuevo camino para la protección de los consumidores: reforzar el papel de las acciones colectivas como herramienta eficaz frente a abusos masivos de las empresas.
Por Gabriela Camayd
Compras y publicidad
FACUA, en acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante los meses de agosto y septiembre.
Institucional
Treinta años de cooperación internacional de FACUA y la Fundación FACUA
En 1995 comenzaron las actividades de cooperación con organizaciones e instituciones de América Latina y el Caribe.
Por Paco Sánchez Legrán
Compras y publicidad
Nuestros socios triunfan
Así han sido algunos de los casos que hemos resuelto en defensa de nuestros socios en los últimos meses.
Ocio y cultura
Rafael Luque: «Es probable que haya muchos planetas con propiedades similares a la Tierra fuera del sistema solar»
Los trabajos de este astrofísico cordobés han contribuido al descubrimiento de decenas de exoplanetas, lo que le ha llevado a ser finalista del Premio Princesa de Girona 2025 en la categoría de investigación.
Por David Ávila
Compras y publicidad
Crónica consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de agosto y septiembre.
Ocio y cultura
FACUA te asesora sobre… eventos y espectáculos
La proliferación de conciertos, festivales y macroeventos de todo tipo hace necesario estar más atentos que nunca a los posibles abusos que puedan sufrir los asistentes.
Institucional
Denunciar el genocidio contra el pueblo palestino es una obligación moral
"Qué tiempos serán los que vivimos, que hay que defender lo obvio". Bertolt Brecht
Por Olga Ruiz
Vivienda y suministros
Los fraudes inmobiliarios salen gratis
Las comunidades autónomas han decidido desentenderse de anunciar multas contra agencias inmobiliarias que, más de dos años después de la prohibición, siguen cobrando comisiones a los inquilinos.
Por Rubén Sánchez
Nuestro equipo
Director
Rubén Sánchez García
Secretaría
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Equipo de redacción
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Consejo editorial
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