#231 / Diciembre 2025Ver números anteriores
Caos con las balizas V16
En este número
Un año más, gracias|Javier Ruiz: «Si Sánchez gana de nuevo, el asalto al Capitolio nos parecerá una broma»|FACUA, en acción|Las mascotas no son un juguete: la realidad de los animales después de Navidad|FACUA te asesora sobre… el «basurazo»|José Luis Fernández ‘Kois’: «La ciudadanía debe organizarse y defender la necesidad de un cambio de prioridades en la agenda política»|Nuestros socios triunfan|Turrones ‘fashion’|Crónica consumerista|Los biocombustibles, los alimentos y el medio ambiente|Caos con las balizas V16
Institucional
Un año más, gracias
Finalizamos un año más trabajando en defensa de los derechos de los consumidores y para lograr relaciones de consumo más justas y equilibradas.
Por Olga Ruiz
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Javier Ruiz: «Si Sánchez gana de nuevo, el asalto al Capitolio nos parecerá una broma»
Hablamos con el periodista y presentador del programa Mañaneros 360 de TVE sobre actualidad política y sobre la amenaza que presentan los bulos y la desinformación para la democracia.
Por Rubén Sánchez
Compras y publicidad
FACUA, en acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante los meses de noviembre y diciembre.
Salud y alimentación
Las mascotas no son un juguete: la realidad de los animales después de Navidad
Uno de cada cuatro animales adoptados en estas fechas es abandonado una vez terminadas las celebraciones.
Por Gabriela Camayd
Vivienda y suministros
FACUA te asesora sobre… el «basurazo»
La entrada en vigor de la nueva tasa de basura en los municipios españoles está provocando muchas dudas acerca de su aplicación, además de ordenanzas municipales que no se ajustan los requisitos normativos.
Salud y alimentación
José Luis Fernández ‘Kois’: «La ciudadanía debe organizarse y defender la necesidad de un cambio de prioridades en la agenda política»
En su libro Huertopías, el sociólogo explora cómo la agricultura urbana puede servir como camino para construir un mundo mejor.
Por Lydia López
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Nuestros socios triunfan
Así han sido algunos de los casos que hemos resuelto en defensa de nuestros socios en el último mes.
Salud y alimentación
Turrones ‘fashion’
En los últimos años se han popularizado diferentes tipos de turrones que distan mucho de los tradicionales de almendra, duros o blandos.
Por Miguel Ángel Serrano
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Crónica consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de noviembre y diciembre.
Salud y alimentación
Los biocombustibles, los alimentos y el medio ambiente
La búsqueda de combustibles alternativos no puede hacerse guiada por los intereses económicos de las grandes multinacionales y a costa del medio ambiente y del derecho a la alimentación de los pueblos.
Por Paco Sánchez Legrán
Motor y viajes
Caos con las balizas V16
Tráfico ha optado por mirar hacia otro lado ante la venta de balizas fake, que carecen de conectividad, pese a que incluyen el logotipo de la DGT como reclamo.
Por Rubén Sánchez
Nuestro equipo
Director
Rubén Sánchez García
Secretaría
María José Jiménez González
Equipo de redacción
Lydia López Fernández Nacho Tudela Camacho David Ávila Gómez
Consejo editorial
Paco Sánchez Legrán Olga Ruiz Legido Rubén Sánchez García