#233 / Mayo 2026Ver números anteriores
Frenemos a la extrema derecha y defendamos la democracia
En este número
Al spam, spam y al vino, vino|Teresa Aranguren: «La principal amenaza para Europa es Estados Unidos»|FACUA, en acción|FACUA te asesora sobre… los cierres de clínicas y academias privadas|La estrategia empresarial para debilitar a las organizaciones de consumidores|Nuestros socios triunfan|Cuba: un asedio medieval en pleno siglo XXI|Crónica consumerista|Un año desde el apagón sin responsabilidad de las eléctricas|Frenemos a la extrema derecha y defendamos la democracia
Telecos y privacidad
Al spam, spam y al vino, vino
Desde octubre, las llamadas comerciales deberán identificarse con el prefijo 400 para que puedan ser identificadas de forma inmediata por los usuarios.
Por Gabriela Camayd
Motor y viajes
Teresa Aranguren: «La principal amenaza para Europa es Estados Unidos»
Hablamos con una de las voces más experimentadas del periodismo internacional sobre su trayectoria profesional en conflictos en Oriente Próximo y los Balcanes y analizamos la geopolítica actual.
Por Rubén Sánchez
Compras y publicidad
FACUA, en acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante los meses de marzo y abril.
Compras y publicidad
FACUA te asesora sobre… los cierres de clínicas y academias privadas
La asociación lleva años reclamando una mejora en la regulación para proteger mejor los derechos de los usuarios que se ven afectados por la clausura de estos centros.
Institucional
La estrategia empresarial para debilitar a las organizaciones de consumidores
Los cambios que se produjeron en el Real Decreto 1/2007 abrieron las puertas para que los empresarios pudieran “comprar” a las asociaciones de consumidores.
Por Paco Sánchez Legrán
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Nuestros socios triunfan
Así han sido algunos de los casos que hemos resuelto en defensa de nuestros socios en los últimos meses.
Motor y viajes
Cuba: un asedio medieval en pleno siglo XXI
Debemos mostrar la solidaridad con el pueblo cubano y confiar en que la presión ilegal e inhumana que están sufriendo no se alargue más en el tiempo.
Por Miguel Ángel Serrano
Compras y publicidad
Crónica consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de marzo y abril.
Vivienda y suministros
Un año desde el apagón sin responsabilidad de las eléctricas
En la investigación de sus causas hay un hecho indiscutible y es que entre los posibles causantes o responsables no figuran los consumidores y usuarios domésticos del servicio eléctrico.
Por Olga Ruiz
Compras y publicidad
Frenemos a la extrema derecha y defendamos la democracia
Se escandalizan porque FACUA combata a la ultraderecha los mismos que no lo hacen cuando intentan evitar la subida de las pensiones y el salario mínimo o pretenden destruir la sanidad pública.
Por Rubén Sánchez
Nuestro equipo
Director
Rubén Sánchez García
Secretaría
María José Jiménez González
Equipo de redacción
Lydia López Fernández Nacho Tudela Camacho David Ávila Gómez
Consejo editorial
Paco Sánchez Legrán Olga Ruiz Legido Rubén Sánchez García