Europa Press

La AEPD aclara que las balizas V16 no pueden identificar al conductor del vehículo ni controlar los viajes que realiza

Protección de Datos ha emitido una nota informativa en la que señala que el dispositivo envía un aviso automático a Tráfico cuando se activa, pero sólo transmite dónde se encuentra el vehículo detenido y el identificador de la baliza, que no está asociado ni al conductor ni al propio automóvil.

21/11/2025