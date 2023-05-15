Europa Press
Tres de cada cuatro españoles apoyan la prórroga de los alquileres, según una encuesta encargada por el grupo europarlamentario The Left
Casi la mitad de los encuestados se replantearía su voto si su partido se opone a esta medida, incluido un tercio de los votantes de PP y VOX.
20/4/2026
Croacia impone un tope a los precios del combustible tras el cierre del estrecho de Ormuz
El Gobierno croata determinará quincenalmente la base para establecer los precios máximos del combustible y se reducirá el importe de la prima de las entidades energéticas que comercializan derivados del petróleo, así como el importe del impuesto especial sobre el diésel.
9/3/2026
La Fiscalía pide al Ministerio de Igualdad el bloqueo de trece webs extranjeras que ofertan servicios de vientres de alquiler
El Ministerio Público considera que estas empresas "ofrecen y realizan prácticas comerciales ilegales sobre gestación subrogada".
11/2/2026
La CNMC multa con 20,5 millones a varias empresas del Grupo Repsol y les prohíbe optar a contratos públicos
La sanción se produce por haber aplicado una política comercial "de estrechamiento de márgenes abusivo", en perjuicio de las estaciones de servicio independientes que compiten con las de Repsol.
3/2/2026
La jueza propone juzgar al Real Madrid por el ruido en los conciertos del Bernabéu
Aprecia indicios de un delito contra el medio ambiente en los conciertos celebrados entre abril y septiembre de 2024 en el estadio del club blanco.
23/1/2026
Detectan una nueva campaña que hackea las cuentas de WhatsApp sin necesidad de robar contraseñas o duplicar la SIM
Este tipo de ataque, denominado GhostPairing, comienza con un mensaje que la víctima recibe de uno de sus contactos donde le informa de que ha encontrado una fotografía en la que aparece y le comparte un enlace para que pueda comprobarlo.
2/1/2026
Consumo exige a siete plataformas que retiren su oferta de alojamiento vacacional en zonas ocupadas por Israel
Ha localizado 138 anuncios de alojamientos turísticos ubicados en asentamientos israelíes en territorio palestino ocupado.
30/12/2025
Cataluña aprueba regular el alquiler de temporada y de habitaciones
La suma de las rentas pactadas para cada habitación no podrá sobrepasar el precio del alquiler del piso.
18/12/2025
Bruselas multa a X con 120 millones por engañar a sus usuarios con la marca azul de verificación
La sanción responde también a otras irregularidades como la falta de transparencia en su repositorio de anuncios y el incumplimiento de su obligación de permitir acceso a datos por parte de los investigadores.
9/12/2025
La AEPD aclara que las balizas V16 no pueden identificar al conductor del vehículo ni controlar los viajes que realiza
Protección de Datos ha emitido una nota informativa en la que señala que el dispositivo envía un aviso automático a Tráfico cuando se activa, pero sólo transmite dónde se encuentra el vehículo detenido y el identificador de la baliza, que no está asociado ni al conductor ni al propio automóvil.
21/11/2025
La Fiscalía andaluza incoa diligencias por los cribados de cáncer de mama y pregunta por las "medidas de reparación" a las víctimas
El Ministerio Público ha abierto una investigación tras recibir diversas denuncias relacionadas con los defectos en la prestación sanitaria de Andalucía.
23/10/2025
La justicia avala las sanciones de Consumo a siete empresas por falsas rebajas en el Black Friday
Tres de las siete empresas sancionadas admitieron haber realizado estas prácticas engañosas, mientras que las cuatro restantes presentaron recurso.
14/10/2025
Consumo investigará a empresas que ofrecen servicios en territorios palestinos ocupados
El ministerio que lidera Pablo Bustinduy pondrá el foco en aquellas que publicitan en España servicios prestados o productos hechos en los territorios palestinos ocupados por Israel.
30/9/2025
El Parlamento Europeo aprueba reducir un 30% el desperdicio de alimentos en supermercados, restaurantes y hogares de UE en 2030
Los países del bloque tendrán ahora veinte meses a partir de la entrada en vigor de la nueva norma para transponerla a su legislación nacional.
11/9/2025
Bruselas amenaza a Temu con una multa millonaria por falta de evaluación de riesgos de productos ilegales en su plataforma
En caso de relevar incumplimientos graves, puede conllevar sanciones de hasta el 6% de su volumen de negocios total anual a nivel mundial.
30/7/2025
El TJUE confirma la sanción a Credit Suisse por un cártel en el mercado de divisas
El caso se remonta a diciembre de 2021, cuando Barclays, RBS, HSBC, UBS y Credit Suisse fueron multados por Bruselas, que puso una sanción un 65% más alta de la que finalmente ha confirmado el Alto Tribunal.
28/7/2025
FACUA celebra la prohibición de la reventa de entradas con fines lucrativos que pretende poner en marcha Consumo
En España está prohibida la reventa de entradas en la calle por un real decreto de 1982, anterior a internet.
1/7/2025
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestima el recurso de Airbnb y respalda la retirada de 5.800 anuncios
Los pisos anunciados no disponían de número de licencia o registro para operar como alojamientos turísticos, tenían números que no se corresponden con los expedidos por las autoridades o no incluían información sobre la naturaleza jurídica de los arrendadores.
20/6/2025
Telefónica investiga un hackeo en Movistar que podría afectar a datos personales de millones de clientes
El ciberdelincuente ha tenido acceso a datos confidenciales como nombres y apellidos, números de DNI, números de teléfono o planes de servicio.
3/6/2025
Bruselas multa con 329 millones a Glovo y Delivery Hero por formar un cártel para repartirse el mercado
La Comisión Europea fecha el inicio de los pactos entre ambas empresas del sector del reparto de comida a domicilio en julio de 2018, cuando Delivery Hero adquirió una parte minoritaria de Glovo.
2/6/2025
Bruselas investiga a Shein por fraude a los consumidores al ofertar falsos descuentos
La Red Europea de Protección al Consumidor ha dado un mes a la empresa para terminar con estas prácticas antes de que las autoridades competentes nacionales decidan la imposición de posibles sanciones.
27/5/2025
Bruselas acusa a TikTok de violar la ley digital por la falta de transparencia en su registro de anuncios
La Comisión Europea podría interponerle una multa de hasta un 6% del volumen de su negocio anual a nivel mundial si persiste el incumplimiento.
16/5/2025
Intervenidos más de 250 kilos de alimentos en la Feria de Sevilla por incumplir normas sanitarias
Entre los productos intervenidos destacan preparados cárnicos, mariscos, productos congelados y comidas elaboradas en condiciones no aptas para el consumo.
6/5/2025
Bruselas multa a Apple con 500 millones de euros y a Meta con 200 por violar la ley europea de mercados digitales
Son los dos primeros casos que se resuelven con sanción bajo la nueva legislación diseñada para evitar abusos de las grandes tecnológicas.
23/4/2025
Cinco años de prisión para un fontanero que cobró a una anciana casi 80.000 euros por reparar un termo
La condena incluye la obligación de devolver a la víctima la totalidad de la cantidad estafada.
28/3/2025
La Fiscalía belga investiga una trama con presuntos sobornos de Huawei a eurodiputados
La Fiscalía federal confirma que se han llevado a cabo una veintena de registros en diversos lugares de Bélgica y Portugal.
13/3/2025
El Corte Inglés informa de un acceso no autorizado a datos identificativos y de contacto de sus clientes
La compañía asegura que el incidente se identificó y se subsanó de forma inmediata a través de sus protocolos de detección y seguridad.
3/3/2025
La CNMC multa a Endesa y Naturgy con 1,2 millones por no incluir en las facturas información obligatoria
Los recibos de ambas compañías no incluía ningún vínculo o QR que redirigiera al comparador de energía de la web de Competencia.
5/2/2025
Detenida la empleada de una agencia de viajes de La Línea acusada de estafar más de 26.000 euros a sus clientes
La mayoría de los afectados descubrieron el presunto fraude tras conocer a través de redes sociales que el establecimiento había cerrado de forma permanente.
3/2/2025
Bruselas pide más información a X en el marco de la investigación por no limitar la propagación de bulos
La Comisión Europea ha solicitado a la empresa que facilite documentación interna sobre sus sistemas de recomendación y cualquier cambio reciente que se haya introducido en sus algoritmos.
20/1/2025
La Fiscalía de Córdoba abre diligencias de investigación sobre la intoxicación alimentaria
La Consejería de Salud y Consumo señala que sigue investigando "para saber cuál es el germen causante" pero que hay un factor común "los montaditos de pringá".
17/1/2025
El registro único de alquiler turístico y de temporada, en vigor desde el 2 de enero
La norma obligará a los propietarios a obtener un número de registro para operar en plataformas un arrendamiento de corta duración.
3/1/2025
El INE publica por primera vez el índice de referencia para la actualización de alquileres
Los contratos de alquiler que actualicen su renta a partir de este año y firmados desde que entró en vigor la Ley de Vivienda deben usar este índice para revisar su anualidad.
3/1/2025
Irlanda multa a LinkedIn con 310 millones por infringir las normas de la UE sobre procesamiento de datos
Además de la sanción, la Autoridad de Protección de Datos del país europeo ha dictado una orden para que esta red social ajuste su tratamiento de los datos personales a la normativa comunitaria.
28/10/2024
La justicia europea confirma la multa de 2.400 millones a Google por abuso de posición al favorecer a su propio servicio
La compañía se sirvió de su posición dominante en el mercado de los servicios de búsqueda para presentar de manera preferente los resultados de su herramienta.
10/9/2024
Detenidas 15 personas por estafar más de 200.000 euros con el método del "hijo en apuros" a través de WhatsApp
Hasta la fecha se han esclarecido cinco casos cometidos sobre personas residentes en Sevilla, Oviedo, Castellón y Jaén.
27/8/2024
Multan con 25.000 euros a una empresa por organizar excursiones con todoterrenos en un parque natural de Baleares
También se ha sancionado con 10.000 euros a otra empresa que ofrecía alquiler de motos de agua dentro del Parque Natural de S'Albufera.
27/8/2024
El margen de beneficio de los supermercados sobre los productores de aceite de oliva se eleva un 59%
Este aumento en los márgenes coincide con el inicio de la aplicación de la reducción del IVA al 0% desde el pasado 1 de julio.
20/8/2024
El precio del chocolate se ha disparado más de un 14% en lo que va de año
La crisis del cacao ha llevado a esta materia prima a alcanzar en los últimos meses precios récord.
19/8/2024
Identifican un fallo que afecta a millones de chips AMD y permite ejecutar 'malware'
Afecta a todos los procesadores de AMD lanzados desde el año 2006 y da la oportunidad a estos ciberdelincuentes de acceder a uno de los modos con mayor número de privilegios de estos componentes.
15/8/2024
413 millones: La CNMC impone la mayor multa de su historia a Booking por posición dominante
La plataforma tiene previsto recurrir la sanción ante la Audiencia Nacional.
30/7/2024
La CNMC investiga a Apple por "posibles prácticas anticompetitivas" y le advierte de una potencial multa
La compañía se defiende argumentando que las aplicaciones de su plataforma se revisan de acuerdo con un amplio conjunto de normas para proteger a sus usuarios.
25/7/2024
La CNMC inicia un expediente sancionador contra empresas de Endesa por posibles prácticas anticompetitivas
Entre 2020 y 2023 habría priorizado las solicitudes, incidencias y reclamaciones de sus filiales frente a empresas competidoras.
10/7/2024
Bruselas acusa a Meta de imponer un modelo ilegal de 'pago o consentimiento' en publicidad de Instagram y Facebook
La compañía obliga a los usuarios a consentir que la compañía combine sus datos personales si no aceptan pagar una cuota para acceder a una versión sin anuncios.
2/7/2024
Bruselas acusa de abuso de posición a Microsoft por imponer 'Teams' a los usuarios de Office
Esta práctica puede haber impedido a los rivales de esta plataforma de videollamadas competir e innovar en un plano de igualdad.
26/6/2024
Bruselas acusa a Apple de violar las nuevas reglas antimonopolio para plataformas en la Unión Europea
El Ejecutivo comunitario podría imponer a esta compañía multas de hasta el 10% de su volumen de negocio mundial por las restricciones de su ‘App Store’ a los desarrolladores de aplicaciones.
24/6/2024
Barcelona prevé eliminar todos los pisos turísticos de la ciudad en cuatro años
El alcalde Jaume Collboni asegura que la intención es que el máximo de estos pisos turísticos se destinen a uso residencial y sirvan para incrementar el parque de vivienda.
21/6/2024
La CNMC investiga a la distribuidora eléctrica de Naturgy por haber podido "falsear" la libre competencia
La compañía habría dado un trato "preferente y discriminatorio" a las incidencias y reclamaciones presentadas por ciertas comercializadoras en detrimento de terceras comercializadoras independientes.
20/6/2024
Meta detiene sus planes de entrenar su IA con publicaciones de usuarios de Facebook e Instagram en Europa
17/6/2024
Bruselas multa con 337,5 millones al fabricante de Oreo y Milka por restringir su venta en países de la UE para mantener precios más altos
La Comisión Europea también considera ilegal el modo en que la compañía actuó entre 2012 y 2019 para limitar el territorio o tipo de clientes a los que siete mayoristas podían vender los productos de Mondelez.
24/5/2024
Bruselas expedienta a Meta por incumplir normas de protección de los menores usuarios de Instagram y Facebook
El expediente sancionador apunta a una vulneración de la nueva Ley europea de Servicios Digitales (DSA).
17/5/2024
Santander informa de un "acceso no autorizado" a su base de datos que ha afectado a España, Chile y Uruguay
El ataque también ha afectado a todos los empleados y a algunos exempleados del grupo.
14/5/2024
La Generalitat de Catalunya multa con 900.000 euros a Renfe por las incidencias en la línea R2 Sud de Rodalies en 2023
El 3 de mayo de 2023, la circulación de trenes en la línea quedó cortada entre Sant Vicent de Calders (Tarragona) y Barcelona tras el incendio de un cuadro de señalización en Gavà.
3/5/2024
Ámsterdam prohibirá la construcción de nuevos edificios hoteleros para luchar contra el turismo de masas
Esta medida se suma a otras restricciones para reducir esta saturación, entre ellas la prohibición de cruceros o limitaciones al números de autocares que llegan a la ciudad.
25/4/2024
Bruselas ultima la suspensión de la nueva app de TikTok en España que paga a los usuarios por ver vídeos
La Comisión Europea dice tener sospechas de que este servicio de la compañía china es "tóxico y adictivo, especialmente para niños".
24/4/2024
Corregidos varios fallos de seguridad en el sistema operativo de televisores LG que afectaban a cerca de 1.000 usuarios españoles
Una de estas vulnerabilidades, identificada como CVE-2023-6317, afectaba a las versiones 4.9.7, 5.5.0, 6.3.3-442 y 7.3.1-43 de WebOS y permitía a los ciberdelincuentes obtener acceso root al televisor después de eludir el mecanismo de autentificación.
10/4/2024
El Supremo avala la inmovilización policial a un VTC en Sevilla y descarta "discriminación" respecto al taxi
El órgano judicial zanja que este acto "no requiere incoar un procedimiento sancionador" y que "basta el acta levantada por los agentes".
8/4/2024
La Audiencia Nacional tumba un recurso de Naturgy contra ocho multas de la CNMC y confirma la sanción de 19,5 millones de euros
Los magistrados consideran que existió un "incremento de precios a favor de la compañía".
4/4/2024
Alertan del uso que hacen los delincuentes canadienses de los AirTags para el robo de coches
El ciberanalista del Centro de Inteligencia de Vermont, Ryan McLiverty, ha explicado a WCAX, medio local de Burlington (Vermont, Estados Unidos) que estas personas llevan tiempo empleando estos dispositivos de rastreo, pero que recientemente ha aumentado la frecuencia con la que se sucede..
3/4/2024
Desarticulado un grupo delictivo que importaba vehículos desde Marruecos con documentación falsa
La operación ha dejado un total de 17 detenidos por presuntos delitos de falsificación de documento público, oficial y mercantil y falsificación de documento privado, entre otros.
3/4/2024
Prótesis de cadera defectuosa: La Fiscalía pide que el fabricante indemnice a los afectados y que el Estado respalde ese gasto
La cantidad solicitada por los 19 demandantes asciende a los 6,8 millones de euros. El Ministerio Público señala que existió una falta de control por parte de la Aemps.
2/4/2024
Naviera Armas pagará solo 450.000 euros de multa por incumplir las obligaciones impuestas por la CNMC en la compra de Transmediterránea
La compañía ha reconocido haber incumplido parte de los compromisos presentados como condición para autorizar la concentración.
28/3/2024
Cuatro detenidos por estafar más de 20.000 euros con el método del "hijo en apuros" a través de WhatsApp
Los estafadores conseguían establecer una conversación en la que se hacían pasar por los hijos de las víctimas, argumentando un problema económico que debían solventar inmediatamente.
28/3/2024
Fraude alimentario: detectan 18.400 botellas de vino de baja calidad comercializadas como si fuesen denominaciones de origen de Málaga
Hacían creer al consumidor que el vino que adquirían era malagueño con su correspondiente denominación, siendo en realidad riojano.
20/3/2024
Dos detenidos por vender 865 litros de aceite de oliva fraudulento a través de redes sociales
Compraban las garrafas en Portugal y las introducían en España sin controles sanitarios y en envases inapropiados para el consumo humano.
12/3/2024
La plataforma Booking se enfrenta a una multa de 486 millones de euros por prácticas anticompetitivas
Sería la mayor multa impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en toda su historia.
23/2/2024
Un fraude a través de WhatsApp ofrece falsos puestos de trabajo dando 'likes' en redes sociales
Los ciberdelincuentes contactan de forma aleatoria con las víctimas pidiéndoles hacer una pequeña inversión de dinero para acceder a su primera tarea.
8/2/2024
Cae una trama de estafadores que obtuvo cuatro millones de euros de apuestas 'online' con datos usurpados
Utilizaban cuatro sociedades pantallas y 776 cuentas bancarias para intentar ocultas estas ganancias.
8/2/2024
Mastodon soluciona un error que permitía suplantar la identidad de los usuarios y apropiarse de sus cuentas
La plataforma de 'microblogging' ha recomendado a sus usuarios actualizar a la versión 4.2.5 para protegerse de esta brecha de seguridad.
7/2/2024
La Fiscalía se querella por Ala Octa, el fármaco defectuoso que produjo ceguera permanente a más de 100 personas en España
Las empresas que habrían comercializado este producto utilizado para pegar la retina tras un desprendimiento son Alamedics GmbH & Co.KG, BSI Group Deutschland y W.M. Bloss S.A.
5/2/2024
La Policía Nacional detiene a 59 estafadores del 'hijo en apuros' que lograron captar más de 450.000 euros
La red criminal indagaba en redes sociales para localizar a jóvenes a los que investigaban para averiguar sobre su vida y hacer el engaño más creíble y, posteriormente, contactar con sus padres a través de WhatsApp para cometer el fraude.
29/1/2024
Europa da luz verde a prohibir el "ecopostureo" para evitar engaños a consumidores
FACUA espera que los Estados miembro hagan una pronta y correcta transposición de esta directiva.
24/1/2024
La CNMV abre expediente sancionador a Deutsche Bank por infracciones muy graves en la comercialización de divisas
El supervisor considera que la entidad bancaria incumplió sus obligaciones de diligencia y transparencia con respecto a la información que debe facilitar a los clientes.
18/1/2024
La bombona de butano sube un 5% hasta alcanzar los 15,89 euros
Se trata del segundo repunte del precio tras seis bimestres consecutivos de bajada.
15/1/2024
Barcelona multa con 420.000 euros al propietario de un edificio que albergaba 14 pisos turísticos ilegales
Simulaba alquilar las viviendas de manera legal con contratos de larga duración para evitar expedientes y sanciones del ayuntamiento.
3/1/2024
La Policía bloquea páginas web fraudulentas que imitaban portales de conocidas marcas de ropa
Los estafadores replicaban la cabecera, logos y maquetación de las marcas, y promocionaban los portales fraudulentos en redes sociales como Facebook o Instagram
3/1/2024
La CNMC inicia un expediente sancionador contra Repsol por posibles prácticas anticompetitivas
Habría aprovechado su posición para ganar cuota de mercado minorista en detrimento de ciertos competidores.
26/12/2023
Cuidado con esta campaña de criptoestafas realizada a través de páginas fraudulentas en la red social X
La modificación de la url de una publicación permite la suplantación de identidad en los enlaces que se muestran a otros usuarios.
25/12/2023
Un ciberataque expone datos bancarios y personales de clientes de Vodafone
La operadora no revela el número de clientes afectados por la filtración, que afecta al número de DNI y de la cuenta bancaria.
23/11/2023
La AN ratifica la sanción de 5,5 millones de euros a Endesa Energía XXI por falsear la libre competencia
Según la denuncia contra la compañía, durante 2013 envió a los clientes acogidos a la tarifa regulada publicidad engañosa de sus ofertas de mercado libre.
20/11/2023
La UE prohíbe a Facebook e Instagram mostrar anuncios personalizados a los usuarios
La autoridad europea de protección de datos ha señalado que se debe imponer una prohibición del tratamiento de datos personales para publicidad según el comportamiento de los usuarios
3/11/2023
Consumo abre expediente a varias entidades de crédito por no facilitar la información legal obligatoria
El Ministerio ha informado que ha detectado "practicas comerciales desleales, en algunos casos abusivas" en la oferta de determinados créditos al consumo.
19/10/2023
Bruselas reduce los límites para los nitritos y nitratos como aditivos alimentarios
Los responsables de las empresas alimentarias dispondrán de dos años para adaptarse a estos nuevos límites.
13/10/2023
Bruselas multa a Intel con más de 376 millones de euros por abuso de su posición en el mercado de chips
Bruselas considera que la compañía participó en una serie de prácticas anticompetitivas destinadas a excluir a los competidores del mercado.
12/10/2023
La DGT avisa de una nueva campaña de 'phishing' que informa de falsas infracciones a través de SMS
Este organismo únicamente comunica este tipo sanciones por correo postal o a través de la Dirección Electrónica Vial (DEV).
10/10/2023
Tres años y 10 meses de prisión para una enfermera que accedió 196 veces al historial de su exnovio
Además, visitó en 124 ocasiones la historia clínica de la compañera sentimental del afectado. Por ello, le han impuesto una condena por dos delitos continuados de revelación de secretos.
14/8/2023
Calvià multa con 161.000 euros a una empresa por publicitar y vender entradas para 'party boats' ilegales
La Policía Local sorprendió a los organizadores "in fraganti" cuando 130 personas estaban accediendo a uno de estos barcos que, además, incumplía la ley al vender bebidas alcohólicas a bordo.
8/8/2023
Competència obliga Naturgy a pagar més de 41 milions per manipular el mercat elèctric
Li imposa una multa de sis milions i haurà d'indemnitzar amb 35,5 milions l'operador del sistema per aprofitar quan la competència era reduïda per incrementar les ofertes i obtenir més beneficis.
28/7/2023
Competencia impone una multa a Naturgy de seis millones de euros por manipular el mercado eléctrico
La energética deberá indemnizar con 35,5 millones al operador del sistema por aprovechar cuando la competencia era reducida para incrementar sus ofertas y obtener mayores beneficios.
28/7/2023
Condenan a multa al exdecano de abogados de Málaga por desobediencia durante el estado de alarma
El exdecano del Colegio de Abogados,Francisco Javier Lara, dejó por su cuenta de atender la guardia de detenidos, que quedaron en libertad al no comparecer ningún letrado, en el estado de alarma de la Covid-19.
28/7/2023
El precio de la bombona de butano baja un 5% hasta los 15,18 euros
Esta reducción responde principalmente a la fuerte caída de la cotización de las materias primas. Es su valor más bajo en el último año.
17/7/2023
Consumo advierte a grandes 'influencers' con sanciones por publicidad encubierta de hasta 100.000 euros
Entre los notificados hay personajes con 10 millones de seguidores y creadores de contenido para menores, aunque el Ministerio no ha aclarado de quienes se trata.
13/7/2023
El Gobierno prorroga hasta final de año un precio máximo para la bombona de butano de 19,55 euros
El precio actual de la bombona es de 15,96 euros, lejos de esa cifra máxima fijada que no se podrá superar, al menos, hasta 2024.
28/6/2023
Una nueva ciberestafa simula haber encontrado iPhone perdidos para robar claves bancarias
Se trata de una campaña de 'phishing' dirigida a usuarios que han extraviado un smartphone de Apple y que reciben un SMS supuestamente en nombre de la compañía avisándolos de su hallazgo.
20/6/2023
Sancionan con 55.000 euros a Dialoga por ofrecer líneas 902 a cambio de retribuir a las empresas
El operador incumplió la legislación con al menos uno de sus abonados. La normativa prohíbe expresamente que las empresas cobren por estas llamadas, cuyo coste debe ir íntegramente a las operadoras.
5/6/2023
El Supremo confirma la multa de 500.000 euros a Banco Popular por deficiencias en la atención al cliente
El Alto Tribunal rechaza así el recurso que Banco Santander, ahora dueño del Popular, interpuso contra la sanción de la CNMV por el mal funcionamiento del servicio entre 2012 y 2014.
1/6/2023
Twitter se retira del código de buenas prácticas en materia de desinformación de la UE
Una treintena de empresas firmaron un escrito en el que ratificaron su compromiso para combatir la desinformación en línea y acabar tanto con fuentes de información falsa como con publicidad engañosa.
30/5/2023
125.000 euros de sanción a Airbnb por publicitar viviendas de alquiler turístico ilegal en Palma
La multa se produce después de que la compañía no eliminara de su web los anuncios de viviendas turísticas ilegales que el Consell balear detectó en el marco de una campaña de inspección.
29/5/2023
El expresidente de Audi confiesa su culpabilidad sobre la manipulación de emisiones de coches diésel
Durante años, Ruper Stadler defendió su inocencia, incluso durante el juicio. Pero según la evaluación preliminar del tribunal, como muy tarde en julio de 2016 tuvo que tener conocimiento de este fraude.
17/5/2023
Andalucía retira del mercado dos enjuagues bucales contaminados distribuidos en hospitales
La retirada de este producto se debió a la posible contaminación del lote con la bacteria Burkholderia cepacia, la cual puede presentar riesgos para personas con problemas de salud o sistema inmunológico débil.
15/5/2023