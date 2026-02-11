Más noticias

La Fiscalía pide al Ministerio de Igualdad el bloqueo de trece webs extranjeras que ofertan servicios de vientres de alquiler

El Ministerio Público considera que estas empresas "ofrecen y realizan prácticas comerciales ilegales sobre gestación subrogada".

Europa Press
España-11/02/2026

La Fiscalía de la Audiencia Nacional (AN) ha pedido al Ministerio de Igualdad que acuerde medidas que impidan el acceso desde España a los contenidos de las web de trece empresas establecidas en estados no pertenecientes a la Unión Europea que «ofrecen y realizan prácticas comerciales ilegal

