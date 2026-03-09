Croacia impone un tope a los precios del combustible tras el cierre del estrecho de Ormuz
El Gobierno croata determinará quincenalmente la base para establecer los precios máximos del combustible y se reducirá el importe de la prima de las entidades energéticas que comercializan derivados del petróleo, así como el importe del impuesto especial sobre el diésel.
Europa Press
Internacional-09/03/2026
El primer ministro croata, Andrej Plenkovic. | Imagen: Europa Press.
El Gobierno de Croacia ha anunciado este lunes su intención de aprobar un decreto para el establecimiento de precios máximos para la venta al público de derivados del petróleo, así como la modificación del decreto sobre el impuesto especial sobre los productos energéticos y la electricidad, con