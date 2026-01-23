La jueza propone juzgar al Real Madrid por el ruido en los conciertos del Bernabéu
Aprecia indicios de un delito contra el medio ambiente en los conciertos celebrados entre abril y septiembre de 2024 en el estadio del club blanco.
Europa Press
Madrid-23/01/2026
La jueza de Instrucción número 53 de Madrid ha propuesto enviar a juicio al Real Madrid y al administrador único de la sociedad que gestiona el Santiago Bernabéu al apreciar indicios de un delito contra el medio ambiente en los conciertos celebrados entre abril y septiembre de 2024 en el estadio