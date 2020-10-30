Institucional
4º Congreso de FACUA: renovación, compromiso y resiliencia
El programa de trabajo para los próximos cuatro años tiene como objetivo global el fortalecimiento de la asociación y de sus organizaciones territoriales y la mejora de su funcionamiento.
Por Olga Ruiz
España-30/10/2020
El 12 de septiembre FACUA-Consumidores en Acción celebró su 4º Congreso con la participación efectiva de 46 delegados y delegadas. Un Congreso convocado inicialmente para el 28 de marzo de 2020 que tuvo que posponerse como consecuencia de la pandemia mundial por Covid-19 que nos azota y que finalmente se desarrolló en formato virtual.
El acto contó en su inauguración y apertura con la participación del ministro de Consumo, Alberto Garzón Espinosa, que felicitó y reconoció la labor de FACUA y de su presidente saliente, así como la contribución de ambos a la protección y defensa de los consumidores en España, y trasladó los retos que tiene por delante su Mi
Únete gratis para acceder a este contenido