Telecos y privacidad
¿Sabemos con quién contratamos en internet?
No es extraño que existan páginas webs que comercializan productos y servicios sin indicar quién es su titular, cómo se puede contactar con sus responsables o qué uso harán de los datos personales del usuario.
Por Miguel Ángel Serrano
España-30/10/2020
Resulta claro y evidente que la utilización de internet entre los consumidores residentes en España es cada vez más generalizada. En 2019, el Instituto Nacional de Estadística afirmó que el 90,7% de la población en España de 16 a 74 años había utilizado internet en los últimos tres meses, subiendo este porcentaje a un 99,2% en los hombres de entre 16 a 24 años y a un 99% en las mujeres que se encontraban en esta misma franja de edad.
Por otro lado, también es obvio que en los últimos meses debido a las restricciones en los movimientos de personas y a las limitaciones en el funcionamiento de d
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