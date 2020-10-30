Institucional

FACUA, en Acción

Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante los meses de agosto y septiembre.

España-30/10/2020

Durante los meses de agosto y septiembre, FACUA-Consumidores en Acción ha seguido ejerciendo su labor en defensa de los derechos de los consumidores, realizando un seguimiento estrecho de las problemáticas originadas por la pandemia de Covid-19.

La asociación se ha dirigido a los consejeros de Salud de las 17 comunidades autónomas para instarles a la creación de un plan de inspecciones de espectáculos públicos. Los recientes casos de eventos en los que no se han respetado las medidas de seguridad para evitar contagios han llevado a FACUA a poner de relieve la necesidad de que las administraciones públicas vigilen que las empresas organizadoras siguen dichas

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