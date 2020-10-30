Estos son los 10 ‘ladrillazos’ que amenazan el litoral gaditano

Resucitan más de una decena de viejos macro proyectos urbanísticos en la costa de Cádiz para convertir playas vírgenes, espectaculares acantilados, valiosas marismas y bellos pinares en urbanizaciones clónicas con miles de apartamentos y adosados, en complejos turísticos con hoteles y centros comerciales, y en campos de golf. Una nueva burbuja inmobiliaria se prepara, como la que llevó a este país a la ruina hace muy poco. «Ahora quieren vender la privilegiada costa de Cádiz al mejor postor para enladrillarla”, alertan desde Ecologistas en Acción. Y la alarma no es por un sólo macro proyecto, como sucedió con El Algarrobico, en la costa de Almería, sino que en el litoral gaditano se han desempolvado proyectos que pueden suponer un tsunami de ladrillos que acabe con los p

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