El sector público es clave en la innovación y en el emprendimiento

Existe una idea relativamente extendida que presenta al sector público como un agente económico poco dinámico y flexible, que sirve para lo básico pero que es demasiado grande y pesado para innovar y adaptarse a cambios rápidos. Lo opuesto es atribuido según esta idea al sector privado: sería mucho más enérgico y ágil y por lo tanto se desenvolvería mejor en el ámbito de la innovación y del emprendimiento. No obstante, existen otras visiones al respecto que impugnan en buena medida lo anterior, y que dibujan un panorama mucho más complejo y diverso. Una de ellas viene estupendamente recogida en el libro El Estado emprendedor de Mariana Mazzucato, donde se detalla y

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