De la media de nailon a la e-chatarra

El 15 de mayo de 1940, la empresa Dupont comercializó la media de nailon en Estados Unidos. Se trataba de la primera vez que se había desarrollado un producto irrompible. Las mujeres hacían colas para comprar este nuevo producto para toda la vida. En efecto, los químicos de Dupont hicieron tal vez uno de los grandes descubrimiento textiles de la historia: un producto para toda la vida. Sin embargo los directivos de Dupont dieron una orden de producción perversa tras las primeras ventas. Había que empeorar el producto, cambiarlo para que las medias se rompieran. ¿Por qué? Para que se convirtiera en un producto de consumo. Acababa de nacer uno de los conceptos más perversos de la economía capitalista: la obsolesc

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