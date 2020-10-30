Reflexiones sobre la situación y las funciones del movimiento de consumidores en el mundo

El movimiento global de consumidores está representado por la organización Consumers International con sede en Londres e integrada por más de 200 miembros en algo más de 100 países. ConsumersInternational tiene 60 años de historia en la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios y a ella pertenece FACUA-Consumidores en Acción. Lo hace de manera comprometida, para ayudar a la unidad y fortalecimiento del movimiento consumerista. Lamentablemente, por problemas de financiación -y posiblemente también por una tendencia a fomentar un funcionamiento más centralista-, Consumers International ha disuelto en los últimos años las oficinas que venían funcionando en todos los continentes, excepto la de Europa, y que en cierta manera fomentaban la coordinación y la actuació

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