Institucional
Crónica consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de agosto y septiembre.
España-30/10/2020
Durante los meses de agosto y septiembre, las asociaciones y delegaciones territoriales de FACUA han seguido ejerciendo su actividad de defensa de los consumidores.
FACUA Madrid ha criticado que el Gobierno de la Comunidad plantee una bajada generalizada del IRPF en plena pandemia del Covid-19, en un momento en que los servicios públicos necesitan un aumento de la inversión para garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos.
Relacionado también con la crisis del coronavirus, la asociación ha lamentado que el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado
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