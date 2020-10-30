Cláusula suelo: sin noticias de sanción

En los últimos cuatro años, la banca ha rechazado casi medio millón de reclamaciones extrajudiciales de cláusulas suelo con la tranquilidad de que las autoridades de consumo de las comunidades autónomas siguen sin multarles por el fraude de los consumidores de mayor envergadura económica de la historia de España. El 46,5% de los casos sobre hipotecas que tenían cláusula suelo han recibido la respuesta negativa de las entidades, mientras que buena parte de las aceptadas están condicionadas a que los afectados renuncien a recuperar un importante porcentaje del dinero defraudado. En cuanto a los tribunales, desde junio de 2017 todas las demandas de cláusulas suelo recaen sobre un único juzgado por ca

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