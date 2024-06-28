Abusos en festivales: permisividad absoluta

Seguimos denunciando festivales de verano que cometen una cada vez más larga lista de irregularidades. La más clásica, no permitir la entrada con comida ni bebida para que te veas obligado a comprarlas dentro por un ojo de la cara a sabiendas de que la gente prefiere hacerlo antes de que le dé un chungo. Y para los que intentan huir y comprarse el refresco y el bocata fuera, plantean un cargo adicional por volver a entrar. Luego están las famosas pulseritas cashless, un método de pago que imponen saltándose la obligación de permitir el efectivo y además cobrando una comisión por devolver el dinero que sobra. Estas son los principales abusos que se producen en festivales:

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