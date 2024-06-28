Problemas médicos en el extranjero: ¿son los seguros de viaje una solución?

Comienza la época estival en Europa y con ella el previsible disfrute por muchos ciudadanos de unos días de vacaciones merecidos tras meses de trabajo. En estos días de vacaciones, un importante número de consumidores optará por viajar fuera de las fronteras de nuestro país, lo que implica, entre otras cuestiones, que pueda ocurrir que las coberturas sociales de las que disfrutamos dentro de España no las tengamos disponibles en el país al que nos dirijamos. Aunque sea obvio y objetivo que en determinadas comunidades autónomas la sanidad pública está siendo maltratada en pos de impulsar un mercado privado sanitario que en España siempre ha sido cuasi residual, nuestros centros sanitarios siguen atendiendo al ciudadano sin

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