Nuestros socios triunfan

Durante los últimos meses, FACUA-Consumidores en Acción ha seguido defendiendo a sus socios ante diferentes abusos y fraudes, y ha logrado numerosas resoluciones positivas a sus reclamaciones, solucionando así las problemáticas que planteaban los afectados. Mercedes y una indemnización de Iryo de 200 euros Mercedes P. R., residente en Sevilla, compró para ella y su hija dos billetes de tren con Iryo para un trayecto entre Madrid y Sevilla el día 3 de septiembre del año pasado. Debido a la DANA, su tren fue cancelado cuando faltaban pocos minutos para su salida, ante lo que desde la compañía le dijeron que tendría que buscar un alojamie

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