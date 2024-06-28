Institucional
Los 25 años de nuestra Escuela de Formación Consumerista
La Fundación FACUA desarrolla programas anuales para fomentar la formación de los cuadros directivos, colaboradores y profesionales.
Por Paco Sánchez Legrán
España-28/06/2024
En el año 2000, FACUA Andalucía puso en marcha una Escuela de Formación Consumerista, asumiendo de manera clara que una de las finalidades fundamentales de las asociaciones de consumidores y usuarios es la información y educación de los consumidores, bien sea con carácter general o en relación a productos o servicios determinados, tal como señala el artículo 24 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
Su extensión a nivel nacional
Cuando en 2004 se constituye FACUA-Consumidores en Acción y extiende su actividad a toda España, la Escuela de Formación
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