Los 25 años de nuestra Escuela de Formación Consumerista

En el año 2000, FACUA Andalucía puso en marcha una Escuela de Formación Consumerista, asumiendo de manera clara que una de las finalidades fundamentales de las asociaciones de consumidores y usuarios es la información y educación de los consumidores, bien sea con carácter general o en relación a productos o servicios determinados, tal como señala el artículo 24 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Su extensión a nivel nacional Cuando en 2004 se constituye FACUA-Consumidores en Acción y extiende su actividad a toda España, la Escuela de Formación

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