Libertad de mercado y libertad para abusar en Europa

El grupo asegurador SAS SFAM, que comenzó a operar en 1999 bajo las marcas Indexia, Celside, SFAM, Hubside y Cyrana, va camino de la bancarrota tras acumular una deuda de 12 millones de euros con la Seguridad Social del país galo, una multa de 10 millones de euros impuesta por el Gobierno francés en 2019 por fraudes a los consumidores, un procedimiento penal también por fraude y denuncias de multitud de afectados. El grupo empresarial, con domicilio social en Francia, fue sancionado en 2019 con 10 millones de euros por la Dirección General de Competencia, Consumo y Prevención del Fraude de Francia, por haber vendido seguros mediante prácticas comerciales engañosas con los consumidores.

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