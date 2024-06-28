Salud y alimentación
Miguel Delibes: «La fuerza de los consumidores es mucho más grande que la de los ecologistas o los científicos»
El presidente del Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana explica la situación en la que se encuentra este parque nacional y habla sobre los retos a futuro en la lucha contra el cambio climático.
Por David Ávila
España-28/06/2024
Miguel Delibes de Castro (Valladolid, 1947) doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid, es una de las mayores voces autorizadas de nuestro país para hablar sobre naturaleza y medio ambiente. Entre 1988 y 1996 fue director de la Estación Biológica de Doñana. Ha sido miembro de diversas organizaciones científicas y conservacionistas tanto españolas como internacionales. Actualmente preside el Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana.
Sus trabajos de campo y estudios se han plasmado en multitud de obras de carácter científico. Su labor durante años fue clave para salvar de la extinción al lince ibérico. Entre sus premios y reconocimientos destaca la Medalla de Andaluc
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